وکیلوں کا قتل، قبضے کی کوشش، وکلاء بار کا آج ہڑتا ل کا اعلان

  • ملتان
وکیلوں کا قتل، قبضے کی کوشش، وکلاء بار کا آج ہڑتا ل کا اعلان

عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ ،کارروائیاں معطل ، کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)سابق صدر بار جھنگ کے قتل، وکیل ذیشان ڈھڈی کی شہادت اور اولڈ کچہری پر مبینہ قبضے کی کوشش کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹ ادو نے آج مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے ۔ وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور عدالتی کارروائیاں معطل رہیں گی۔تفصیل کے مطابق بار ایسوسی ایشن نے سابق صدر بار جھنگ کے دن دیہاڑے قتل اور وہاڑی بار کے رکن وکیل ذیشان ڈھڈی ایڈووکیٹ کی گھر میں گھس کر تھانہ ماچھوال پولیس کی فائرنگ سے شہادت پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ وکلاء رہنماؤں نے کہا کہ ان واقعات نے وکلا برادری میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے ۔بار رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کی جانب سے اولڈ کچہری کی عمارت پر مبینہ غیر قانونی قبضے کی کوشش پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ وکلا ایسی کسی کارروائی کو قبول نہیں کریں گے ۔ انہی معاملات پر آج ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے مکمل ہڑتال کی جائے گی۔

 

