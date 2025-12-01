کوٹ ادو،ٹریفک خلاف ورزیوں پر 144 مقدمات
سکواڈز کی کارروائیاں، گاڑیاں قبضے میں، ایک دن میں لاکھوں روپے جرمانے
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلع مظفرگڑھ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف نیا کریک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا ہے ۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک پولیس اور پٹرولنگ پولیس کے مشترکہ سکواڈز نے 24 گھنٹے کے دوران بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرتے ہوئے 144 مقدمات درج کر کے اتنے ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق کارروائیوں کے دوران 144 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں قبضے میں لی گئیں۔
ٹریفک پولیس نے ایک ہی دن میں 10 لاکھ روپے سے زائد جرمانے بھی عائد کیے ۔ کارروائیاں بغیر لائسنس ڈرائیونگ، بغیر ہیلمٹ سفر، ون وے کی خلاف ورزی، کالے شیشے ، آلٹرڈ وہیکلز اور اوور لوڈڈ گاڑیوں کے خلاف کی گئیں۔ ترجمان کے مطابق نئے قوانین پر سختی سے عملدرآمد جاری ہے اور کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جا رہا ہے ۔