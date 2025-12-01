عالمی برادری نے فلسطینی عوام کو تنہا چھوڑ دیا ،عبدالباسط فہیم
اسرائیلی جارحیت انسانیت پر دھبہ، مسلم امہ عملی اقدام اٹھائے ،سابق مدرس مسجد نبوی
وہاڑی (خبرنگار)سابق مدرس مسجدِ نبوی مولانا ڈاکٹر عبدالباسط فہیم نے کہا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جاری جارحیت اور بے گناہ شہریوں پر حملے انسانیت کے لیے سیاہ دھبہ ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کا غیر انسانی رویہ ثابت کرتا ہے کہ عالمی طاقتیں صرف مذمتی بیانات تک محدود ہیں جبکہ عملی طور پر فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی۔ماہرِ تعلیم محمد ریحان خان کی رہائش گاہ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امتِ مسلمہ کی بے بسی اور باہمی انتشار نے دشمن کا مزید جارحانہ کردیا، ہم زبانی طور پر مذمت تو کر لیتے ہیں مگر کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھاتے ، یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے ۔ اس موقع پر عبدالماجد سلفی، محمد ارشاد علی، چودھری عرفان، محمد یوسف، محمد شاہد چودھری اور مختار احمد بھٹی بھی موجود تھے۔
مولانا عبدالباسط فہیم نے کہا کہ پاکستانی عوام دل سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ہر شخص کے پاس کم از کم یہ اختیار ضرور ہے کہ خلوصِ نیت سے ان کے لیے دعائیں کرے اور جو ممکن ہو سکے مالی امداد فراہم کرے ۔انہوں نے سوال اٹھایا کہ کتنے لوگ تہجّد کے وقت اٹھ کر فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے رقت آمیز دعا کرتے ہیں؟۔انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بے حسی ترک کر کے عملی اقدامات کرنا ہوں گے ۔ اتحاد، دعا اور مدد کے ذریعے ہی امت اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اہلِ ایمان کا فرض ہے کہ ظلم کے سامنے ڈٹ جائیں، نہ کہ صرف جذباتی گفتگو کر کے خود کو بری الذمہ سمجھ لیں۔ غزہ کے شہداء کی قربانیاں پوری امت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، اگر مسلمان اسے محسوس کریں۔