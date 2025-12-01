نئے ٹریفک قوانین ،144 افراد کریمنل ریکارڈ کا حصہ بن گئے
تمام کی ایک ہی روز گرفتار ی اور مقدمات،نوجوان کامستقبل متاثر ہونے کا خدشہ
مظفرگڑھ (نامہ نگار)نئے ٹریفک رولز کے نفاذ کے بعد مظفرگڑھ پولیس نے صرف 24 گھنٹے میں 144 شہریوں کو گرفتار اورمقدمات درج کر کے انہیں کریمنل ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ گرفتار نوجوانوں میں لائسنس اور ہیلمٹ کے بغیر ڈرائیونگ کرنے والے افراد، چھوٹے عمر کے پڑھے لکھے نوجوان اور غریب شہری شامل ہیں۔پولیس ترجمان کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک اور پٹرولنگ کے مشترکہ سکواڈز نے بغیر لائسنس، ہیلمٹ، ون وے کی خلاف ورزی، آلٹرڈ وہیکلز، اوور لوڈڈ وہیکلز اور کالے شیشے والے ڈرائیوروں کے خلاف کارروائیاں کیں۔ 144 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لی گئیں جبکہ 10 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔
شہریوں اور متاثرہ افراد نے بتایا کہ کئی غریب اور مزدور پیشہ افراد اپنی موٹر سائیکلوں کو پھٹہ ریڑھی میں تبدیل کر کے دو وقت کی روٹی کماتے تھے لیکن ضبطگی کے بعد شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کم عمر اور پڑھے لکھے نوجوانوں کی گرفتاری اور مقدمات کے اندراج سے ان کا تعلیمی اور پیشہ ورانہ مستقبل خطرے میں ہے جبکہ ان کے لواحقین بھی مالی اور ذہنی مشکلات کا شکار ہیں۔متاثرہ افراد نے کہا کہ حکومتی پالیسی کی جلد بازی اور سختی کے باعث مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل کا ازالہ کون کرے گا۔انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انصاف اور معاشرتی تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔