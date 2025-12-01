ذہنی دباؤ میں مبتلا ساؤنڈ سسٹم کا مالک ا نتقال کر گیا
گھرو ہوٹل کی بجلی منقطع، ٹانگ سے معذور،بیروزگار اورفاقہ کشی پر تھانور ظہور نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک،شہریوں کا گہرے رنج وغم کا اظہار
میلسی (نامہ نگار)بیروزگاری اور غربت سے تنگ ،ذہنی دباؤ میں مبتلاپینٹر اینڈ ساؤنڈ سسٹم کا مالک نور شاہ عرف نور ظہور انتقال کر گیا، مرحوم چھ ماہ سے ذہنی پریشانی اور صدمے کا شکار تھا۔ واپڈا فرسٹ سب ڈویژن میلسی نے بجلی ڈیفالٹر ہونے کے الزام پر پہلے ان کا بجلی کنکشن منقطع کیا، بعد ازاں میٹر اور ٹرانسفارمر بھی ہٹا لیے ، جس سے نور ظہور شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو گئے ۔مرحوم ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھے اور ٹانگ کٹنے کی وجہ سے ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے ۔ ٹیوب ویل کے بل کے ڈیفالٹر ہونے پر واپڈا عملہ نے ان کے ہوٹل کا بجلی کنکشن بھی منقطع کر دیا، جس سے وہ بیروزگار ہو گئے۔
گھر اور ہوٹل کی بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی پر مجبور ہو کر شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوئے ۔دو روز قبل وہ میپکو ڈویژن میلسی میں بجلی کنکشن کی بحالی کے لیے قسط کروا کر بل جمع کرانے گئے ، مگر ان کی شنوائی نہ ہوئی۔ گزشتہ روز وہ انتقال کر گئے ۔ مرحوم کی نماز جنازہ کے بعد آبائی قبرستان پیر شاہ باغوچی والا میں تدفین کر دی گئی۔شہریوں اور اہل محلہ نے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ عوام کی مشکلات کو سنجیدگی سے حل کیا جائے تاکہ ایسے افسوسناک واقعات دوبارہ نہ ہوں۔