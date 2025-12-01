صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیومن کیپیٹل پروگرام،38 ہزار کی شفاف ادائیگی کی ہدایت

  • ملتان
حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کا درست اندراج مکمل کریں،ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں پنجاب ہیومن کیپیٹل انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت جاری سرگرمیوں اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پی ایچ سی آئی پی اور پی ایس پی اے نمائندگان انعم حفیظ، علی عرفان، علی مرتضیٰ علوی، ڈاکٹر ملک الیاس ہنجرا، ڈاکٹر محمد رضا سمیت صحت، تعلیم اور ریونیو کے افسران شریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے اندراج میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔

تاکہ مستحق خواتین کو 38 ہزار روپے کی مالی معاونت شفاف طریقے سے فراہم کی جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ مستحقین کی شناخت کا عمل بروقت مکمل ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی حقدار محروم نہ رہے ۔اجلاس میں صحت، تعلیم اور ریونیو سمیت دیگر محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ لائحہ عمل پر مشاورت بھی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے افسروں کو ہدایت کی کہ باہمی تعاون سے پروگرام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔

 

