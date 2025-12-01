حکومتی پالیسیاں غریب دشمن، عوامی غم و غصہ بڑھنے لگا
زمینی حقائق نظر انداز،حکومت اپنے راستے میں خود رکاوٹیں کھڑی کر رہی، شہری
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) موجودہ حکومت کو سیاسی نقصان اس کی اپنی معاشی اور انتظامی پالیسیوں سے ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے راستے میں خود رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے ، جبکہ غریب عوام کی آہیں کسی بھی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ افسوس کہ زمینی حقائق مسلسل نظرانداز کیے جا رہے ہیں جس سے غریب طبقہ مزید مشکلات کا شکار ہو رہا ہے ۔شہریوں نے بتایا کہ بڑے تاجر، بااثر عناصر اور اربوں روپے ہڑپ کرنے والے ذمہ دار نہ صرف آزاد گھوم رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی بھی نظر نہیں آتی۔
اس کے برعکس روزانہ کی بنیاد پر رزق حلال کمانے والے رہڑی بان، کھوکھا بازار کے محنت کش اور دیہاڑی دار مسلسل کارروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے ان کا روزگار ختم ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔عوام نے بتایا کہ حکومت پنجاب موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ ڈرائیوروں پر بھاری چالان کرکے صرف خزانہ بھرنے میں لگی ہوئی ہے جبکہ مہنگائی اور بے روزگاری پہلے ہی عوام کی کمر توڑ چکی ہے ۔ شہریوں کا دوٹوک مؤقف ہے کہ اگر یہی صورت حال برقرار رہی تو غریب طبقے کی بددعائیں حکومت کے لیے بڑا سیاسی نقصان ثابت ہوسکتی ہیں۔انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ غریب دشمن اقدامات اور غیر ضروری کارروائیاں فوراً روکی جائیں اور عام آدمی کو فوری ریلیف دیا جائے ۔