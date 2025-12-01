نئے ٹریفک قوانین عوام پر اضافی بوجھ بن گئے ،عمر فاروق
قانون سازی مشاورت اور زمینی حقائق کے مطابق ہونی چاہیے ،گفتگو
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)عوامی اتحاد کے سربراہ اور سابق امیدوار صوبائی اسمبلی ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ نے نئی ٹریفک قانون سازی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے بغیر مشاورت عوام پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جس سے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک میں نظم و ضبط ضروری ہے مگر قانون سازی تب ہی مؤثر ہوتی ہے جب اسے عوامی ضروریات اور زمینی حقائق کو مدنظر رکھ کر تیار کیا جائے ۔ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ نے کہا کہ موجودہ قوانین غیر متوازن ہیں اور شہریوں کے لیے غیر ضروری سختیوں کا باعث بن رہے ہیں۔
انہوں نے طلبہ کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ معمولی خلاف ورزی پر نوجوانوں کا کریمنل ریکارڈ بن جانا ان کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے مسائل جرمانے بڑھانے یا سختیاں نافذ کرنے سے نہیں بلکہ آگاہی مہم، تربیت اور جدید ٹریفک مینجمنٹ کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مظفرگڑھ اور کوٹ ادو میں صرف دو دن کے دوران 144 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور موٹر سائیکلیں قبضے میں لی گئیں، جو عوامی مشکلات میں اضافے کے مترادف ہے ۔ انہوں نے حکومت سے پالیسی پر فوری نظرثانی کا مطالبہ کیا۔