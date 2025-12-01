آئس کے نشے کے عادی نوجوان چوریاں کرنے لگے
گھروں اور مساجد سے قیمتی سامان غائب، شہری پریشان،کارروائی کا مطالبہ
مونڈکا (نامہ نگار )آئس کے نشے کے عادی نوجوان چوری کی وارداتیں کرنے لگے ،گھروں اور مساجد سے قیمتی سامان غائب، شہری شدید پریشان ۔تفصیلات کے مطابق شاہجمال میں آئس کے بڑھتے نشے کے عادی افراد پیسے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چوری کی وارداتوں کا سہارا لینے لگے ہیں جس کے باعث شہری سخت خوف و ہراس میں مبتلا ہیں ۔ ذرائع کے مطابق چند روز میں متعدد گھروں سے پنکھے ، بیٹریاں، موٹریں و دیگر قیمتی اشیاء چوری ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔
کئی مساجد کے انتظامیہ نے بھی شکایت کی ہے کہ رات کے پچھلے پہر مساجد سے وضوخانے کی موٹریں غائب کر لی گئیں۔ اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ نشے کے عادی یہ نوجوان رات کے اوقات میں گلی محلوں میں گھومتے رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی واردات کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ شہریوں نے الزام لگایا کہ پولیس گشت نہ ہونے کی وجہ سے چوروں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں،تھانہ شاہ جمال پولیس سے اپیل ہے کہ علاقے میں موثر گشت بڑھایا جائے ، مشکوک افراد کی نگرانی سخت کی جائے اور آئس فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔