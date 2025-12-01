منشیات کا مقدمہ جھوٹا ثابت، ایس ایچ او سمیت تین اہلکار معطل
سب انسپکٹر عبدالحنان قیوم، محرر ناصر حسین اور ڈرائیور جاوید مسیح شامل 2200 گرام چرس کا مقدمہ درج تھا ، کارروائی پر شہریوں کا خراج تحسین
جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں پولیس تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد کی جانب سے درج کیا گیا منشیات کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہونے پر ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمن کھاڑک نے سابق ایس ایچ او سب انسپکٹر عبدالحنان قیوم، محرر ناصر حسین اور ڈرائیور جاوید مسیح کو نوکری سے برخاست کر دیا۔تفصیلات کے مطابق 4 اکتوبر 2025 کو سب انسپکٹر عبدالحنان قیوم کی ایس ایچ او تعیناتی کے دوران محمد عرفان سکنہ چک نمبر 17 ایم آر ملتان کے خلاف 2200 گرام چرس برآمدگی کا مقدمہ نمبر 618/25 بجرم 9سی درج کیا گیا تھا۔
بعد ازاں ڈی پی او خانیوال کے پاس ورثاء نے شکایت پیش کی جس پر ڈی پی او نے مقدمہ کی مکمل تحقیقات اور تفتیش کرائی تو مقدمہ جھوٹا ثابت ہوا۔ڈی پی او خانیوال نے کہا کہ شہریوں پر جھوٹے مقدمات درج کرنا ناقابل قبول اور سنگین جرم ہے ، اس لیے سابق ایس ایچ او اور متعلقہ عملے کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے ۔شہریوں نے ڈی پی او کی بروقت کارروائی کو سراہا اور کہا کہ ایسے اقدامات شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے ۔