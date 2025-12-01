ٹریفک پولیس کاعبدالغفور حیدری کے میڈیا کوآرڈینیٹر پر تشدد
گرفتاری و تشدداختیارات کے ناجائز استعمال کی بدترین مثال ، عبدالغفور حیدریملوث اہلکاروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ورنہ احتجاج پر مجبور ہونگے ، مطالبہ
ماہڑہ (نامہ نگا)جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری کے میڈیا کوآرڈینیٹر عبداللہ پر ٹریفک پولیس بہاولپور کے اہلکاروں کا تشدد ،مولانا عبدالغفور حیدری نے عبد اللہ پر بہاولپور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کے تشدد اور گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن کے ساتھ پولیس کا یہ وحشیانہ رویہ اختیارات کے ناجائز استعمال کی بدترین مثال ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے پنجاب پولیس میں موجود منفی عناصر اور تربیت کے ناقص نظام کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جے یو آئی متاثرہ کارکن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور ہر فورم پر اس مسئلہ کے خلاف آواز اٹھائے گی ۔مولانا عبدالغفور حیدری نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ کیخلاف فوری ایکشن لے اور ملوث اہلکاروں کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے ورنہ جمعیت علمائے اسلام بھرپور احتجاج پر مجبور ہو گی۔