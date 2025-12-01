صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک پولیس کاعبدالغفور حیدری کے میڈیا کوآرڈینیٹر پر تشدد

  • ملتان
ٹریفک پولیس کاعبدالغفور حیدری کے میڈیا کوآرڈینیٹر پر تشدد

گرفتاری و تشدداختیارات کے ناجائز استعمال کی بدترین مثال ، عبدالغفور حیدریملوث اہلکاروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ورنہ احتجاج پر مجبور ہونگے ، مطالبہ

 ماہڑہ (نامہ نگا)جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری کے میڈیا کوآرڈینیٹر عبداللہ پر ٹریفک پولیس بہاولپور کے اہلکاروں کا تشدد ،مولانا عبدالغفور حیدری نے عبد اللہ پر بہاولپور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کے تشدد اور گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن کے ساتھ پولیس کا یہ وحشیانہ رویہ اختیارات کے ناجائز استعمال کی بدترین مثال ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔

انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے پنجاب پولیس میں موجود منفی عناصر اور تربیت کے ناقص نظام کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جے یو آئی متاثرہ کارکن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور ہر فورم پر اس مسئلہ کے خلاف آواز اٹھائے گی ۔مولانا عبدالغفور حیدری نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ کیخلاف فوری ایکشن لے اور ملوث اہلکاروں کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے ورنہ جمعیت علمائے اسلام بھرپور احتجاج پر مجبور ہو گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انتظامیہ کی عدم دلچسپی کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خریدو فروخت دھڑلے سے جاری

نئے ٹریفک قوانین 400 مقدمات درج گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند

ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف

گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی

2500 سو ٹن کینو کی پہلی کھیپ یو اے ای روانہ کر دی گئی

نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر