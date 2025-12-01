فیصل سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن مبینہ کرپشن کی نذر ہوگئی
ناقص میٹریل کا استعمال،واٹر سپرنگل گراؤنڈ کے اندر ،ہوزی بھی پچ پر بنا دیبجلی کے پول کی روشنی کا فوکس گراؤنڈ سے آؤٹ ، وزیراعلیٰ سے نوٹس کا مطالبہ
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب کا نوجوانوں کو صحتمندانہ سرگرمیوں میں راغب کرنے کا کھیلتا پروگرام مبینہ ناقص حکمت عملی اور کرپشن کی نذر، فیصل سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن میں مبینہ ناقص میٹریل کے استعمال کے ساتھ گراؤنڈ لیول اور کرکٹ پچ میں ناقص میٹریل کے انکشافات،بے ڈھنگا کرکٹ گراؤنڈ لیول کے ساتھ ساتھ پانی کے سپرنگل کرکٹ گراؤنڈ کی باؤنڈری کے اندر بنادی، گراؤنڈ میں روشنی کے لئے بجلی کے پول کا رخ بھی بے تربیت،کرکٹ پچ پر پانی کی ہوزی بھی پچ پر ہی بنا دی۔
کھلاڑیوں اور شہریوں کا وزیراعلیٰ اور سیکرٹری سپورٹس سے نوٹس لیکر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور سٹیڈیم کو کھلاڑیوں کے لئے معیاری طریقے سے بنانے کا مطالبہ،تفصیل کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے نوجوانوں کو صحتمندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے بڑے پروگرام کھیلتا پنجاب کے تحت شہر کی واحد سپورٹس جگہ فیصل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن مبینہ طور پر ٹھیکیدار کی ناقص پالیسیوں اور کرپشن کی زد میں آگئی ہے ذرائع کے مطابق فیصل اسٹیڈیم میں کرکٹ کے گراؤنڈ میں ٹھیکیدار نے جہاں کرکٹ پچ کی مضبوطی کے لئے پتھر کے استعمال کے بجائے صرف ریت مٹی سے کام لیا وہیں پچ پر ہی پانی کی نکاسی کے لئے ہودی بنانا نہایت نان ٹیکنیکل اور غیر ذمہ داری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
دوسری جانب گراونڈ کے لیول کو نظر انداز کرتے ہوئے بے ڈھنگا بنایا گیا یے اور کرکٹ گراونڈ میں پانی لگانے کے لئے سپرنگل باونڈری کے باہر کی بجائے اندر بنائی گئی ہے جبکہ گراونڈ میں روشنی کے لئے لگائے گئے بجلی کے پول کی روشنی کا فوکس گراؤنڈ سے آؤٹ ہے ،کھلاڑیوں اور شہریوں نے فیصل سٹیڈیم میں ناقص میٹریل،نان ٹیکنیکل حکمت عملی اور کرپشن پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور سیکرٹری سپورٹس سے فوری نوٹس لیکر سٹیڈیم کے کام کے معیار کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔اس حوالے سے ڈی ایس او کلیم سے رابطہ کیا گیا تو انکا کہنا تھا کہ ٹھیکیدار کو تمام عوامل کو معیار کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت جاری کردی ہیں ،مقررہ وقت میں ٹھیکیدار تمام تر امور معیار کے مطابق مکمل کرے گا۔