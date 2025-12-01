صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتیاطی تدابیر، بروقت علاج سے فالج کا مقابلہ ممکن،مقررین

  • ملتان
احتیاطی تدابیر، بروقت علاج سے فالج کا مقابلہ ممکن،مقررین

مرض کا جدید علاج،عالمی معیار کے ادارے قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت

ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان میں پہلی بار تین روزہ بارہویں بائی اینول سٹروک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے فالج کے ماہر ڈاکٹرز، پروفیسرز اور ریسرچرز نے بھرپور شرکت کی۔ یہ قومی فالج کانفرنس ہر دو سال بعد منعقد ہوتی ہے اور اس بار اولیائے کرام اور ثقافت کے مرکز ملتان کو میزبانی کا اعزاز ملا۔کانفرنس میں ماہرین نے فالج جیسی مہلک بیماری کی وجوہات، جن میں شوگر، بلڈ پریشر، غیر متوازن غذا، طرزِ زندگی اور ورزش کی کمی شامل ہیں، کا تفصیلی جائزہ لیا۔

تقریب کی سرپرستی پروفیسر ڈاکٹر عبدالمالک نے کی، جبکہ چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی ڈاکٹر شعیب لقمان، چیئرمین پروفیسر وزیر علی خان اور سیکرٹری آرگنائزنگ کمیٹی ڈاکٹر صہیب حسن بھی شریک تھے ۔اس موقع پر مقامی اور بین الاقوامی ماہرین نے اپنی تحقیق اور مقالہ جات پیش کئے ۔ شرکاء نے فالج کے بارے میں آگاہی کو عام کرنے ، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور بروقت علاج کی اہمیت پر زور دیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بروقت تشخیص اور مناسب علاج معذوری سے بچا سکتا ہے ۔

 

