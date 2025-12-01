صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین میں ترامیم تشویشناک ہیں،رانا اصغر

  • ملتان
پولیس چوروں ، ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ناکام، طلبہ پر مقدمات بنارہی

ملتان (لیڈی رپورٹر)رانا اصغر صدر آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ فیڈریشن جنوبی پنجاب نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین میں حالیہ ترامیم مشاورت کے بغیر نافذ کی گئیں، جو تشویش ناک ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب نوٹس لیتے ہوئے ٹرانسپورٹ برادری، تاجر برادری اور سیاسی نمائندوں کا اجلاس بلاکر تجاویز لی جائیں۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو آگہی دیئے بغیر ایک ہی دن میں ہزاروں چالان، کروڑوں روپے کے جرمانے اور سینکڑوں ایف آئی آر درج کرنا قابلِ مذمت اقدام ہے ۔ گرفتار بچوں کو رہا کرکے ان کا کریمنل ریکارڈ فوری طور پر ختم کیا جائے ۔ ٹریفک قوانین کی ترامیم سے قبل سیمینار، پینا فلیکسز، چوکوں اور چوراہوں پر آگہی مہم چلانا ضروری تھا۔رانا اصغر نے کہا کہ نئی ترامیم عوامی مسائل کو مدنظر رکھ کر نہیں کی گئیں۔

 

