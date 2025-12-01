صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی مسائل کاحل اسلامی اصولوں میں مضمر،ایوب نورانی

  • ملتان
جے یو پی (نورانی ) کے الیکشن، ایوب مغل صدر،رانا مرید سینئر نائب صدر منتخب

ملتان (کرائم رپورٹر) جمعیت علمائے پاکستان (نورانی) جنوبی پنجاب کے انتخابات آج جامع مسجد سراجیہ سکینہ شریف، مدرسہ بدریہ رزاقیہ، البدری اسٹاپ ملتان میں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری جمعیت علمائے پاکستان (نورانی) پروفیسر پیر محمد شفیق اللہ صدیقی البدری کی میزبانی میں منعقد ہوئے ۔ اجلاس کی سرپرستی مرکزی رہنما علامہ حبیب اللہ قادری (رحیم یارخان) نے کی۔انتخابات میں صدر جنوبی پنجاب کے لیے علامہ محمد ایوب مغل نورانی، سینئر نائب صدر کے لیے رانا مرید احمد ظہوری اور جنرل سیکرٹری کے لیے پروفیسر حبیب اللہ ہارونی منتخب ہوئے۔

اس موقع پر صوبائی صدر علامہ محمد ایوب مغل نورانی نے کہا کہ جمعیت علمائے پاکستان (نورانی) کا مقصد پاکستان میں نظامِ مصطفی ﷺ کا قیام اور مقامِ مصطفی ﷺ کا تحفظ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سیاسی و معاشی مسائل کا حل صرف اسلامی اصولوں میں موجود ہے ۔ پاکستان اسلام کا قلعہ اور عالمِ اسلام کی قیادت کی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے ۔ علامہ حبیب اللہ قادری نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے اس اجلاس میں کارکنان کا جذبہ قابلِ دید ہے۔

 

