ملتان میں انٹر سکول ریٹورک چیلنج کے فاتحین کا اعلان

  • ملتان
بلوم فیلڈ ہال سکول نے ہر کیٹیگری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان میں 11 سکولوں کے درمیان منعقدہ \"انٹر سکول ریٹورک چیلنج\" نامی انگریزی تقریری مقابلے میں بلوم فیلڈ ہال سکول کی مختلف شاخوں نے اپنی کیٹیگریز میں میدان مار لیا۔ یہ مقابلہ ساؤتھ ریجن کے زیرِ اہتمام منعقد ہوا، جس میں ڈیرہ غازی خان، عبدالحکیم اور ملتان کے طلبا و طالبات نے حصہ لیا۔مقابلے میں تین کیٹیگریز شامل تھیں: پہلی کیٹیگری کلاس 5 اور 6، دوسری کیٹیگری کلاس 7 اور 8، جبکہ تیسری کیٹیگری او لیول کے طلبا و طالبات پر مشتمل تھی۔

 

