پیپلزپارٹی غریب ،مزدور، کسانوں کی جماعت،علی حیدر
روٹی،کپڑا، مکان کے نعرے پر ہرصورت عمل کیا جائے گا،احمد مجتبیٰ گیلانی
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی تقریب ملتان پریس کلب میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت سٹی صدر ملک نسیم لابر نے کی۔ اس موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تقریب میں موجود عہدہ داروں اور کارکنان سے لائیو خطاب کیا۔تقریب میں پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی سید علی حیدر گیلانی، سید احمد مجتبیٰ گیلانی، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم اور دیگر قائدین نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں پارٹی کی تاریخی کامیابیوں، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مشن اور عوامی حقوق کیلئے جدوجہد پر روشنی ڈالی گئی۔چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خواتین کی بااختیاری، غربت کے خاتمے اور روٹی، کپڑا، مکان کے اصول پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔