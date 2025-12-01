جیسمین لائنز کلب کا ماہانہ اجلاس، فلاحی منصوبوں کی منظوری
ملتان (لیڈی رپورٹر)جیسمین لائنز کلب کا ماہانہ اجلاس صدر عاصمہ ارسلان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں گزشتہ ماہ مکمل کئے گئے فلاحی منصوبوں اور سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کے دوران سیکرٹری سعدیہ ملک نے صحت، تعلیم اور ویلفیئر سے متعلق کامیاب اقدامات کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ کلب نے متعدد سماجی خدمات مؤثر انداز میں انجام دیں۔صدر عاصمہ ارسلان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہنگر ریلیف پروگرام کے تحت ضرورت مند خاندانوں کو تیار شدہ کھانا ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے ، جبکہ کمیونٹی کی خدمت کے جذبے کے ساتھ فلاحی سرگرمیوں کا سلسلہ مزید مضبوط کیا جائے گا۔