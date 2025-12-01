صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو نے خراب گھریلو میٹرز کی تبدیلی کیلئے نئے میٹر جاری

  • ملتان
میپکو نے خراب گھریلو میٹرز کی تبدیلی کیلئے نئے میٹر جاری

نو سرکلوں کو 21ہزار 400سنگل فیز میٹر فوری تبدیلی کیلئے فراہم

 ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میپکو کے شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے اکتوبر 2025ء کے اختتام تک جلنے اور خراب ہونے والے گھریلو میٹرز کی فوری تبدیلی کے لئے 21 ہزار 400 سنگل فیز اسٹیٹک میٹرز کا اجراء کر دیا ہے ۔ ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ میپکو ملک جاوید اقبال کے مطابق یہ میٹرز میپکو کے 9 آپریشن سرکلوں کو فراہم کئے گئے ہیں تاکہ صارفین کو درست ریڈنگ اور بلا تعطل بجلی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔

ملتان ریجنل سٹور سے جاری کئے گئے ان میٹرز میں ملتان سرکل کیلئے 2760، ڈیرہ غازی خان سرکل کیلئے 1350، وہاڑی سرکل کیلئے 1890، بہاولپور سرکل کیلئے 2820، ساہیوال سرکل کے لئے 2120، رحیم یار خان سرکل کیلئے 2490، مظفرگڑھ سرکل کیلئے 3820، بہاولنگر سرکل کیلئے 2550اور خانیوال سرکل کیلئے 1600 سنگل فیز میٹر شامل ہیں۔

 

