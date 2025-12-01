ملتان میں ٹریفک پولیس کی کارروائی، پانچ سو مقدمات درج
کم عمر اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت اقدامات جاری
ملتان (کرائم رپورٹر)ٹریفک پولیس ملتان نے شہر بھر میں بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ اور کم عمر موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کارروائیوں کے دوران پانچ سو سے زائد مقدمات درج کئے اور ہزاروں چالان جاری کئے ۔ پولیس ملازمین کے خلاف بھی چالان کاٹنے کا سلسلہ جاری رہا۔پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق ٹریفک پولیس بلاامتیاز قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے ۔ موٹر سائیکل اور گاڑی پر سوار فیملیز کو بھی روک کر خلاف ورزی کا چالان کاٹا جا رہا ہے ، جبکہ بڑی تعداد میں طلبا و طالبات بھی اس کارروائی کا شکار ہوئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق شہر بھر میں ٹریفک قوانین کے نفاذ کیلئے پکڑ دھکڑ تیز کر دی گئی ہے ۔ کم عمری میں موٹر سائیکل چلانے والے نوجوانوں کو حراست میں لے کر حوالات میں بند کیا گیا، جس پر والدین اور شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔ متعدد مقامات پر پولیس نے بچوں کو بھی روک کر موٹر سائیکل ضبط کی اور بعض کو والدین کو بلا کر حوالات میں بند کیا۔ٹریفک پولیس نے واضح کیا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی اور والدین و شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت اور ٹریفک قوانین کی پابندی یقینی بنائیں۔