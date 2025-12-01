صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرآن پاک حفظ کرنیوالے جلال الدین اوروالدین کو مبارکباد

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)دینی درسگاہ جامعہ البغداد مدینہ کالونی وہاڑی میں تین سال میں قرآن پاک حفظ کرنے والے طالب علم حافظ جلال الدین اور انکے والدین کو مبارکباد پیش کی گئی اس حوالے سے مدرسہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس کی صدارت ضلعی صدر سنی علماء کونسل وہاڑی مفتی محمد حیات قادری نے کی تقریب میں علماء کرام اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی مدرسہ میں اب تک 152 طلباء قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں تنظیم المدارس سے رجسٹرڈ معروف اسلامی دینی درسگاہ جامعہ البغداد مدینہ کالونی وہاڑی میں بسلسلہ تکمیل قرآن کا انعقاد کیا گیا جس میں مدرس ادارہ ہذا مفتی سراج احمد چشتی کے صاحبزادے حافظ جلال الدین کو قرآن پاک حفظ کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی ۔ تقریب کے آخر میں ملکی سلامتی کشمیر و فلسطین کے لئے دعا بھی کی گئی۔

 

