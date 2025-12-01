صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
کرسمس کی آمد ، وہاڑی میں مسیحی برادری کی تقریبات جاری

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) دنیا بھر کی طرح وہاڑی میں بھی مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی آمد کے سلسلے میں مذہبی عبادات اور تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔

 اسی مناسبت سے کیتھولک چرچ 11-9 ڈبلیو بی میں پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں لیگی ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے مسیحی برادری کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا۔تقریب میں شریک افراد نے پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کیلئے دعا کی۔ تقریب میں میاں ثاقب خورشید ایم پی اے ، سابق نائب ناظم چودھری سعید اختر، سابق کونسلرز حاجی جمیل گجر، ندیم شیروانی، سجاد گجر، طارق گرامی اور مرکزی انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری حاجی جاوید اقبال سمیت مسیحی کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود تھی۔مسیحی رہنماؤں ریورنڈ فادر عامر شہزاد، عاشر غوری جیمس، ماسٹر ریاض مسیح، بادل اے ڈی، چودھری عنایت، اسلم اور دانش اقبال نے وہاڑی میں ریکارڈ ترقیاتی کاموں پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور میاں ثاقب خورشید کا شکریہ ادا کیا۔تقریب کے آخر میں ملکی سلامتی، بین المذاہب ہم آہنگی اور افواجِ پاکستان کیلئے خصوصی دعا بھی کی گئی۔

 

