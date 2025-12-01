صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کے منصوبے محتاط انداز میں مکمل کئے جائیں، امجدنواز بھٹی

  • ملتان
بجلی کے منصوبے محتاط انداز میں مکمل کئے جائیں، امجدنواز بھٹی

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی نے ہدایت کی ہے کہ دورانِ ڈیوٹی تمام سیفٹی ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔

 بجلی بحالی کے کام انتہائی احتیاط، صبر اور مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ کئے جائیں، جبکہ کسی بھی قسم کی جلد بازی یا لاپرواہی ناقابلِ قبول ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سیفٹی آلات کا باقاعدہ استعمال کرکے ذمہ دار اور پیشہ ورانہ طرزِ عمل کا مظاہرہ کیا جائے اور اہلکار اپنی قیمتی جانوں کے تحفظ کو ہر حال میں مقدم رکھیں۔ سپرنٹنڈنگ انجینئر کی ہدایت پر ایس ڈی او سیفٹی و انچارج سیفٹی سیل ملتان سرکل رانا محمد عمران نے لائن سپرنٹنڈنٹ محمد نوید کے ہمراہ کینٹ سب ڈویژن کے 11 کے وی اسماعیل آباد فیڈر پر کریش مینٹی نینس پروگرام کی نگرانی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انتظامیہ کی عدم دلچسپی کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خریدو فروخت دھڑلے سے جاری

نئے ٹریفک قوانین 400 مقدمات درج گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند

ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف

گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی

2500 سو ٹن کینو کی پہلی کھیپ یو اے ای روانہ کر دی گئی

نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر