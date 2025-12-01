بجلی کے منصوبے محتاط انداز میں مکمل کئے جائیں، امجدنواز بھٹی
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی نے ہدایت کی ہے کہ دورانِ ڈیوٹی تمام سیفٹی ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔
بجلی بحالی کے کام انتہائی احتیاط، صبر اور مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ کئے جائیں، جبکہ کسی بھی قسم کی جلد بازی یا لاپرواہی ناقابلِ قبول ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سیفٹی آلات کا باقاعدہ استعمال کرکے ذمہ دار اور پیشہ ورانہ طرزِ عمل کا مظاہرہ کیا جائے اور اہلکار اپنی قیمتی جانوں کے تحفظ کو ہر حال میں مقدم رکھیں۔ سپرنٹنڈنگ انجینئر کی ہدایت پر ایس ڈی او سیفٹی و انچارج سیفٹی سیل ملتان سرکل رانا محمد عمران نے لائن سپرنٹنڈنٹ محمد نوید کے ہمراہ کینٹ سب ڈویژن کے 11 کے وی اسماعیل آباد فیڈر پر کریش مینٹی نینس پروگرام کی نگرانی کی۔