پولیس کی اپلائیڈفار موٹرسائیکل کی ویڈیوبنانے پر تاجر پر تشدد
اہلکارعابدکوگھسیٹتے ہوئے دکان سے باہر لے گئے ،تاجروں کا شدید احتجاجملوث اہلکاروں کیخلاف کارروائی ، تاجر کو رہا کیا جائے ،مذاکرات سے انکار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )اپلائیڈفار موٹرسائیکل کی ویڈیوبناناتاجر کومہنگاپڑگیا، پولیس اہلکاروں کا نوجوان تاجر پر سر عام بلا جواز تشدد، دکان سے اٹھا کر گھسیٹے ہوئے تھانے لے گئے ،تاجروں نے پولیس کے ناروا رویہ کے خلاف تمام مارکیٹس بند کرکے شدید احتجاج کیا ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ روز تھانہ کہنہ پولیس کے اہلکاروں کی اپلائیڈ فار موٹرسائیکل کی نوجوان تاجر نے ویڈیو بنا لی ،اس رنجش پر ایوب روڈ پر پولیس اہلکار نوجوان تاجر عابد عباسی کو اٹھا کر دکان سے باہر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔
تشدد کا نشانہ بنانا شروع کردیا اور کہا کہ تم ہماری ویڈیو کیوں بناتے ہو اور اسے تھانے لے گئی ۔تاجر برادری نے بلا جواز گرفتاری اور تشدد پر تمام مارکیٹس بند کردیں اور شدید احتجاج شروع کردیا ،شہر کے تاجر اکٹھے ہوکر ایوب روڈ پر آگئے ۔ جب ایس ایچ او اخلاق تاجروں سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بات ماننے سے انکار کردیا اور کہا کہ تاجر عابد پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور تاجر کو رہا کیا جائے ۔