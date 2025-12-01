چودھری علی احمد صابرصدرپراپرٹی ڈیلرزایسوسی ایشن منتخب
احمدعلی جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے ، 144 ووٹ حاصل کئےبابا خالد جاوید جنرل سیکرٹری اور چودھری رمضان گجر سیکرٹری فنانس بن گئے
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن وہاڑی کے انتخابات میں صدارت کے عہدے پر جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری علی احمد صابر نے 144 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کرلی جبکہ ان کے مدِ مقابل چودھری آصف نیاز 91 ووٹ حاصل کر سکے ۔جنرل سیکرٹری کی نشست پر بابا خالد جاوید نے 147 ووٹ حاصل کیے جبکہ مخالف امیدوار آصف یعقوب کو 87 ووٹ ملے ۔ اسی طرح سیکرٹری فنانس کے عہدے پر چودھری رمضان گجر نے بھاری برتری کے ساتھ 148 ووٹ لے کر میدان مار لیا جبکہ ان کے حریف کو عمران حنیف 88 ووٹ لے سکے۔
تمام امیدواروں کی کامیابی کا باقاعدہ اعلان ریٹرننگ افسروں اور الیکشن کمیٹی نے نتائج کی تصدیق کے بعد کیا جبکہ کامیاب امیدواروں نے اعتماد کے اظہار پر ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ سابق ایم این اے طاہر اقبال چودھری ، انجمن تاجران کے صدر ارشاد بھٹی ،جنرل سیکرٹری راؤ خلیل احمد ،چیئرمین حاجی ساجد مسعود مغل، چودھری اشفاق حسین ہنجراء،رانا عمران الحق ،جماعت اسلامی کے رہنما مرشد عبدالعزیز بھٹہ و دیگرنے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔