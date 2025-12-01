صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری علی احمد صابرصدرپراپرٹی ڈیلرزایسوسی ایشن منتخب

  • ملتان
چودھری علی احمد صابرصدرپراپرٹی ڈیلرزایسوسی ایشن منتخب

احمدعلی جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے ، 144 ووٹ حاصل کئےبابا خالد جاوید جنرل سیکرٹری اور چودھری رمضان گجر سیکرٹری فنانس بن گئے

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن وہاڑی کے انتخابات میں صدارت کے عہدے پر جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری علی احمد صابر نے 144 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کرلی جبکہ ان کے مدِ مقابل چودھری آصف نیاز 91 ووٹ حاصل کر سکے ۔جنرل سیکرٹری کی نشست پر بابا خالد جاوید نے 147 ووٹ حاصل کیے جبکہ مخالف امیدوار آصف یعقوب کو 87 ووٹ ملے ۔ اسی طرح سیکرٹری فنانس کے عہدے پر چودھری رمضان گجر نے بھاری برتری کے ساتھ 148 ووٹ لے کر میدان مار لیا جبکہ ان کے حریف کو عمران حنیف 88 ووٹ لے سکے۔

تمام امیدواروں کی کامیابی کا باقاعدہ اعلان ریٹرننگ افسروں اور الیکشن کمیٹی نے نتائج کی تصدیق کے بعد کیا جبکہ کامیاب امیدواروں نے اعتماد کے اظہار پر ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ سابق ایم این اے طاہر اقبال چودھری ، انجمن تاجران کے صدر ارشاد بھٹی ،جنرل سیکرٹری راؤ خلیل احمد ،چیئرمین حاجی ساجد مسعود مغل، چودھری اشفاق حسین ہنجراء،رانا عمران الحق ،جماعت اسلامی کے رہنما مرشد عبدالعزیز بھٹہ و دیگرنے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر