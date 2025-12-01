مظفرگڑھ ،عوامی ریلیف کیلئے سہولت بازار کا باضابطہ افتتاح
آٹا، چینی، سبزیوں اور دیگر اشیائے ضروریہ کے سٹالز قائم ،افضل کھوکھر
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے سہولت بازار کا باضابطہ افتتاح چیئرمین سہولت بازار ملک افضل کھوکھر اور پارلیمانی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن و ممبر صوبائی اسمبلی اجمل خان چانڈیہ نے کر دیا ہے ۔ افتتاح کے موقع پر ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ، امیدوار ایم این اے اکرم خان چانڈیہ اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے۔
ملک افضل کھوکھر کا کہنا تھا کہ سہولت بازار کا مقصد شہریوں کو روزمرہ ضروریات کی اشیاء سرکاری نرخوں پر ایک ہی جگہ فراہم کرنا ہے ،بازار میں آٹا، چینی، سبزیوں اور دیگر اشیائے ضروریہ کے خصوصی اسٹالز قائم کیے گئے ہیں جہاں شہری مناسب نرخوں پر خریداری کر رہے ہیں۔ عوام نے حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایسے بازار مسلسل جاری رہیں گے۔
اجمل خان چانڈیہ کا کہنا تھا بڑے پراجیکٹس تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یکساں طور پر شروع کیے جارہے ہیں، مظفرگڑھ میں گرین الیکٹرک بس، سیف سٹی پراجیکٹ جیسے میگا پروجیکٹ ترجیحاً شروع کیے گئے ، سہولت بازار میں ایک چھت کے نیچے شہریوں کو معیاری اور کنٹرول ریٹ پر اشیاء میسر ہونگی۔ سہولت بازار میں سٹیٹ آف آرٹ مسجد، آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ، سٹال ہولڈر کیلئے پنکھے ، بجلی اور سکیورٹی فری رکھی گئی ہے ۔