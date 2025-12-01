ویمن یونیورسٹی میں یوتھ پچ آئیڈیا پروگرام کا کامیاب انعقاد
طالبات نے تخلیقی کاروباری آئیڈیاز پیش کر کے معاشی خودمختاری کے پیغام دیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی کے متی تل کیمپس میں کاروباری آئیڈیاز کی نمائش کا کامیاب پروگرام منعقد ہوا، جس کا انعقاد ویمن ڈویلپمنٹ سینٹر کے زیرِ اہتمام اور وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کیا گیا۔ تقریب میں یوتھ پچ آئیڈیا پروگرام میں طالبات نے اپنے تخلیقی اور جدید کاروباری آئیڈیاز پیش کئے ۔پروگرام میں ویمن چیمبر آف کامرس کی صدر فرح ثاقب، ڈاکٹر شازیہ جبین (ڈائریکٹر)، ڈاکٹر رحیلہ، ڈاکٹر ثمینہ اسلم اور رو شَن خان نے ججز کے فرائض انجام دیئے ۔ ڈاکٹر شازیہ جبین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پلیٹ فارم طالبات کو اپنی تخلیقی سوچ اور کاروباری اہداف کے اظہار کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں ملک کی معاشی ترقی میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ تقریب میں 19طالبات نے مختلف سماجی اور معاشی مسائل کے حل پر مبنی کاروباری تجاویز پیش کیں۔