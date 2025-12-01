پاکستانی سرمایہ کاروں کو جوڑنے کیلئے پلیٹ فارم تیار،عبدالحفیظ
کاروبای افراد عالمی سطح پر زبان ،ثقافت ،ڈیجیٹل خواندگی کی رکاوٹوں کا سامنا کرتے
ملتان (لیڈی رپورٹر)یورپ پاکستان اکنامک کوریڈور کے بزنس ڈیلیگیشن نے ایوان تجارت و صنعت ملتان کا دورہ کیا جہاں سینئر نائب صدر محسن خواجہ، نائب صدر محمد اظہر بلوچ، میاں فضل الٰہی، میاں راشد اقبال، شیخ عاصم سعید، عبداللہ شکور، ڈاکٹر عاطف شفیق، گیل ہل، کیتھرین بنٹلے ، ڈاکٹر عبدالرحمن عابد، شیخ عمیر سعید، محمد وسیم شیخ، عمار رضا شیخ، شیخ ظفر، احتشام الحق، ظفر اقبال صدیقی، اورنگزیب عالمگیر اور سیکرٹری جنرل ایوان محمد شفیق موجود تھے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ای پیک کے بانی و سی ای او ڈاکٹر عبدالحفیظ MBE نے کہا کہ تنظیم نے 21 سال میں عالمی سطح پر پاکستانی پروفیشنلز، کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو جوڑنے کے لئے مضبوط پلیٹ فارم تیار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تنظیم کا آغاز ABS-UK سے ہوا، جو ابتدا میں پاکستانی ڈاکٹروں تک محدود تھا، تاہم اب اس کا دائرہ زندگی کے مختلف شعبوں تک پھیل چکا ہے۔
ڈاکٹر حفیظ کے مطابق تنظیم کی تیزی سے توسیع ABS Europe، ABS Middle East، ABS China اور ABS Africa کے ذریعے ہوئی ہے جبکہ سات یورپی اور چھ مشرقِ وسطیٰ ممالک میں شاخیں قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستانی کاروباری افراد زبان، ثقافت اور ڈیجیٹل خواندگی کی رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں اور یہی پلیٹ فارم انہیں رہنمائی، معیارات اور کاروباری اصول فراہم کرتا ہے ۔سی او او عبداللہ شکور نے کہا کہ عالمی سطح پر 45 لاکھ نرسوں کی کمی پاکستانی نرسوں کے لیے سنہری موقع ہے ، جبکہ یورپی یونین میں 95فیصد ٹیرف صفر ہونے سے پاکستانی کاروباری افراد 5 سے 10فیصد زیادہ مقابلہ کرسکتے ہیں۔