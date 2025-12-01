سولر صارفین سے 3 کروڑ یونٹس کی خریداری
سولر نیٹ میٹرنگ بجلی کا سستا ترین ذریعہ بن گئی ،چار ماہ کے دوران ڈسکوز نے 573.7ملین یونٹ بجلی نیٹ میٹرنگ نظام کے تحت حادل کی ،رجحان میں نمایاں اضافہ جولائی 115.095ملین ،اگست 111.4ملین،ستمبر میں 142.6ملین یونٹ خریدے گئے ،مجموعی فیول اخراجات میں کمی، بجلی صارفین کو فائدہ ہوا، رپورٹ
ملتان(شاہدلودھی سے )نیٹ میٹرنگ میں پاکستان میں نیا ریکارڈ قائم تقسیم کار کمپنیوں نے 53 کروڑ سے زائد یونٹ خریدے ، میپکو خریداری میں پہلے نمبر پررہی تفصیل کے مطابق پاکستان میں سولر نیٹ میٹرنگ تیزی سے بجلی کا سب سے سستا ذریعہ بنتی جا رہی ہے اور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کی جانب سے نیٹ میٹرنگ صارفین سے خریدی جانے والی بجلی میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے ۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق گزشتہ چار ماہ کے دوران ڈسکوز نے مجموعی طور پر 573اعشاریہ 7 ملین یونٹ بجلی نیٹ میٹرنگ نظام کے تحت حاصل کی، جو ملک میں سولر انرجی اپنانے کے بڑھتے ہوئے رجحان کا واضح ثبوت ہے۔
جولائی میں 115 اعشاریہ 095 ملین یونٹ، اگست میں 111 اعشاریہ 4 ملین یونٹ جبکہ ستمبر میں 142 اعشاریہ 6 ملین یونٹ خریدے گئے اور اکتوبر کے دوران سب سے زیادہ خریداری ریکارڈ ہوئی۔حکام کا کہنا ہے کہ نیٹ میٹرنگ سے پیدا ہونے والی بجلی کی فیول کاسٹ صفر ہوتی ہے ، جسے نیپرا کی جانب سے ماہانہ فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کے حساب کتاب میں شامل کیا جاتا ہے ۔ یہ کم لاگت بجلی نظام میں شامل ہونے سے مجموعی فیول اخراجات میں کمی واقع ہوئی ہے جس کا براہِ راست فائدہ صارفین کو بلوں میں ریلیف کی صورت میں مل رہا ہے۔
نیٹ میٹرڈ بجلی کی بڑھتی ہوئی شمولیت نے ملک کی بجلی کی مجموعی قیمتوں کے دباؤ کو کچھ حد تک کم کیا ہے اور مہنگے تھرمل پلانٹس پر انحصار میں کمی واقع ہوئی ہے ۔اعداد و شمار کے مطابق نیٹ میٹرنگ کے تحت سب سے زیادہ بجلی میپکو نے 157 اعشاریہ 764 ملین یونٹ خریدی جبکہ آئیسکو نے 139 اعشاریہ 7 ملین اور لیسکو نے 134 اعشاریہ 255 ملین یونٹ حاصل کئے ۔ جیپکو 57 اعشاریہ 6 ملین اور فیسکو 46 اعشاریہ 5 ملین یونٹ کے ساتھ اس فہرست میں شامل ہیں۔ پیسکو نے 26 ملین، ہیسکو نے مجموعی طور پر 76 ملین یونٹ جبکہ سیپکو نے 16 اعشاریہ 5 ملین یونٹ خریدے ۔ کیسو کی خریداری 17 اعشاریہ 4 ملین یونٹ جبکہ ٹیسیو کی 0 اعشاریہ 590 ملین یونٹ ریکارڈ کی گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے سولر نیٹ میٹرنگ کا حصہ بڑھ رہا ہے ۔