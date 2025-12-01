صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی پنجاب : ہسپتالوں میں ویسکیو لرسرجری کا شعبہ قائم نہ ہو سکا، مریض در بدر

  • ملتان
شعبہ حکومتی توجہ کے منتظر، نشتر سمیت بیشتر ہسپتالوں میں شعبہ موجود ہی نہیں،ڈونرز کے ذریعے ویسکیولر سرجری کے شعبے کے قیام کی کوشش کررہے ہیں، انتظامیہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)جنوبی پنجاب میں ویسکولر سرجری کے شعبے کی عدم موجودگی حکومتی توجہ کی منتظر ہے ۔ ذرائع کے مطابق نشتر ہسپتال سمیت بیشتر سرکاری ہسپتالوں میں ویسکیولر سرجری کا مستقل شعبہ موجود نہیں ہے ۔ نشتر ہسپتال میں بھی شعبے کا قیام صرف کاغذوں تک محدود رہا۔ فنڈز جاری کرنے کے بعد واپس بھی لے لئے گئے تھے ، تاہم گزشتہ سال کوکلیئر امپلانٹ کے لئے فنڈز فراہم کئے گئے ۔جنوبی پنجاب میں ویسکیولر سرجری کی سہولت نہ ہونے کے باعث ہر سال متعدد مریض سنجیدہ نوعیت کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نشتر ہسپتال میں ویسکیولر سرجری کا مستقل شعبہ قائم کیا جائے۔

ذرائع کے مطابق ہسپتال انتظامیہ ڈونرز کی مدد سے شعبے کے قیام کی کوششیں کر رہی ہے ، اور محدود پیمانے پر دیگر شعبوں میں ویسکیولر سرجری کی جاتی رہی ہے ۔ تاہم الگ اور مکمل شعبے کی عدم موجودگی، مریضوں کے علاج میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے ۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر یہ شعبہ قائم نہ کیا گیا تو سالانہ سینکڑوں مریضوں کو خطرناک پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔شہری اور طبی ماہرین دونوں حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ جنوبی پنجاب میں جدید اور مؤثر ویسکیولر سرجری کی سہولت میسر ہو۔مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سہولت میسر نہ ہونے سے جنوبی پنجاب کے مکینوں کو دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔

 

