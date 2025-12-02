بوگس چیک دینے کا الزام ، تین افراد کیخلاف مقدمات
ملتان(کرائم رپورٹر) شہریوں کو بوگس چیک دینے کے الزام میں پولیس نے تین افراد کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔۔۔
شاہ شمس پولیس کو محمد جابر خالد نے بتایا کہ ملزم ساجد الرحمٰن نے تین لاکھ چالیس ہزار کا سامان خرید کر پیسوں کے عوض چیک دیا جو مقرر وقت پر ڈس آنر ہوگیا ۔دریں اثنا ممتاز آباد پولیس کو خرم اقبال نے بتایا کہ ملزم جنید شاہد نے خشک دودھ خرید کر رقم کی ادائیگی کیلئے بوگس چیک دیا جبکہ شاہ رکن عالم پولیس کو مرشد علی نے بتایا کہ ملزم عابد حسین نے 10لاکھ ادھار کی مد میں چیک دیا جو کیش ہی نہ ہوسکا ۔