صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں میں خسرہ کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی

  • ملتان
ہسپتالوں میں خسرہ کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی

ملتان (لیڈی رپورٹر) ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں خسرہ کے شبہ اور خسرہ میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔۔۔

 چلڈرن کمپلیکس میں خسرہ میں مبتلا 09جبکہ شبہ میں 19بچے زیر علاج ہیں اور رپورٹس کا انتظار ہے ۔24 گھنٹوں کے دوران شبہ میں دو نئے مریض داخل ہوئے جبکہ دو صحت یاب مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ نشتر ہسپتال میں بھی خسرہ کے شبہ میں 05 مریض زیر علاج ہیں جن کے نمونے لاہور بھجوا دیے گئے ہیں۔ذرائع کے مطابق ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں خسرہ کے ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں جس کی وجہ سے مریضوں کے نمونے لاہور اور اسلام آباد بھجوائے جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس