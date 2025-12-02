ہسپتالوں میں خسرہ کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی
ملتان (لیڈی رپورٹر) ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں خسرہ کے شبہ اور خسرہ میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔۔۔
چلڈرن کمپلیکس میں خسرہ میں مبتلا 09جبکہ شبہ میں 19بچے زیر علاج ہیں اور رپورٹس کا انتظار ہے ۔24 گھنٹوں کے دوران شبہ میں دو نئے مریض داخل ہوئے جبکہ دو صحت یاب مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ نشتر ہسپتال میں بھی خسرہ کے شبہ میں 05 مریض زیر علاج ہیں جن کے نمونے لاہور بھجوا دیے گئے ہیں۔ذرائع کے مطابق ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں خسرہ کے ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں جس کی وجہ سے مریضوں کے نمونے لاہور اور اسلام آباد بھجوائے جاتے ہیں۔