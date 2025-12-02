معذور افراد کے عالمی دن کے حوالے سے واک کا اہتمام
ملتان(لیڈی رپورٹر)معذور افراد کے عالمی دن کے حوالے سے مین سٹریم ایسوسی ایشن افراد باہم معذوری اور ہینڈز مین سٹریم ائی ایل سی کے۔۔
زیر اہتمام گرینڈ واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت جاوید خان اے ڈی جی سی ملتان ڈویژن نے کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان کے نمائندگی کرتے ہوئے کی۔ واک کا مقصد معذور افراد کی معاشرے میں شمولیت کو یقینی بنانا اور ترقی کے اہداف میں افراد باہم معذوری کو بھی شامل کرنا ضروری۔ واک سے خطاب کرتے ہوئے نادر خان صدر مین سٹریم نے کہا کہ ملک تب ہی ترقی کرے گا جب اس معاشرے میں معذور افراد کی شرکت اور شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا ہمیں مزید معذوریاں بڑھنے سے بھی روکنا ہے ، ذاتی معاون کی سروسز کا اجرا حکومتی لیول پر ہونا بہت ضروری ہے ۔