فاؤنڈیشن 90یتیم، بے سہارا اور نادار بچوں کی کفالت کررہی :حسینہ بی بی
مونڈکا (نامہ نگار ) حلیمہ نواز ویلفیئر فاؤنڈیشن نوے سے زائد یتیم، بے سہارا اور نادار بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ غرباء و مساکین کی امداد میں بھی سرگرم ہے ۔۔۔
فاؤنڈیشن کی جانب سے چار کروڑ روپے کی لاگت سے مسجد کی تعمیر، فری ڈسپنسری، کم ترین لاگت پر الٹراساؤنڈ، فری ادویات اور سکول میں مفت تعلیم جیسی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔ چئیرپرسن حسینہ بی بی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ادارہ مکمل طور پر رجسٹرڈ ہے اور تمام امور حکومت پاکستان و پنجاب کے قوانین کے مطابق چلائے جا رہے ہیں۔