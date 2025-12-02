وجھیانوالہ میں شہر کی بیوٹیفکیشن کا کام تیز
وجھیانوالہ، جمال چوک (نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق شہر کی بیوٹیفکیشن کا کام تیز کر دیا گیا ہے ۔۔۔
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے میونسپل کمیٹی کو شہر کی خوبصورتی اور انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے مختلف ٹاسکس تفویض کیے ہیں۔ لاہور موڑ سے ریلوے انڈر پاس تک ڈیوائیڈرز پر رنگ و روغن اور لین مارکنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے ۔ خراب اسٹریٹ لائٹس کی تبدیلی ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے جبکہ نئے درخت لگائے جا رہے ہیں اور موجودہ پودوں پر پینٹ کیا جا رہا ہے ۔ ٹوٹ پھوٹ والے سڑکوں پر پیج ورک بھی کرایا جا رہا ہے ۔