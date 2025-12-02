صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وجھیانوالہ میں شہر کی بیوٹیفکیشن کا کام تیز

  • ملتان
وجھیانوالہ میں شہر کی بیوٹیفکیشن کا کام تیز

وجھیانوالہ، جمال چوک (نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق شہر کی بیوٹیفکیشن کا کام تیز کر دیا گیا ہے ۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے میونسپل کمیٹی کو شہر کی خوبصورتی اور انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے مختلف ٹاسکس تفویض کیے ہیں۔ لاہور موڑ سے ریلوے انڈر پاس تک ڈیوائیڈرز پر رنگ و روغن اور لین مارکنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے ۔ خراب اسٹریٹ لائٹس کی تبدیلی ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے جبکہ نئے درخت لگائے جا رہے ہیں اور موجودہ پودوں پر پینٹ کیا جا رہا ہے ۔ ٹوٹ پھوٹ والے سڑکوں پر پیج ورک بھی کرایا جا رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس