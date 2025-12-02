موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کیلئے رش ، شہری بے ہوش
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) نئے ٹریفک قوانین اور پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس کے بعد موٹر سائیکل لائسنس بنوانے کے لیے کوٹ ادو پولیس خدمت مرکز میں رش شدید ہو گیا۔۔۔۔
صبح سویرے شہری لائسنس کے حصول کے لیے پہنچنے لگے ، جس سے پورا مرکز جمِ غفیر کی صورت اختیار کر گیا۔ قطاریں طویل اور جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے شہریوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی۔ شمالی پھاٹک کے رہائشی ایک شخص طویل انتظار اور دم گھٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، جسے موقع پر موجود افراد نے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ انتظامیہ کے مطابق عوامی سہولت کے لیے مزید انتظامات کیے جائیں گے تاکہ رش اور دباؤ میں کمی لائی جا سکے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ مراکز میں بیٹھنے اور انتظار کے لیے مناسب انتظامات فراہم کیے جائیں تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔