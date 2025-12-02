صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کیلئے رش ، شہری بے ہوش

  • ملتان
موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کیلئے رش ، شہری بے ہوش

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) نئے ٹریفک قوانین اور پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس کے بعد موٹر سائیکل لائسنس بنوانے کے لیے کوٹ ادو پولیس خدمت مرکز میں رش شدید ہو گیا۔۔۔۔

صبح سویرے شہری لائسنس کے حصول کے لیے پہنچنے لگے ، جس سے پورا مرکز جمِ غفیر کی صورت اختیار کر گیا۔ قطاریں طویل اور جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے شہریوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی۔ شمالی پھاٹک کے رہائشی ایک شخص طویل انتظار اور دم گھٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، جسے موقع پر موجود افراد نے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ انتظامیہ کے مطابق عوامی سہولت کے لیے مزید انتظامات کیے جائیں گے تاکہ رش اور دباؤ میں کمی لائی جا سکے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ مراکز میں بیٹھنے اور انتظار کے لیے مناسب انتظامات فراہم کیے جائیں تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس