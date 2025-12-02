ڈسٹرکٹ بار الیکشن ،رائزنگ فورم کا ملک سعید کی حمایت کا اعلان
مظفرگڑھ (نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں رائزنگ لائرز فورم کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔۔۔
جس میں صدر آصف شاہ، سابق جنرل سیکرٹری رفاقت علی بھٹہ ایڈووکیٹ اور سردار حسنین کورائی ایڈووکیٹ نے اپنے گروپ کے ہمراہ امیدوار برائے صدارت ملک سعید کسورہ ایڈووکیٹ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وہ اپنے حمایت یافتہ امیدوار کو کامیاب کرانے کیلئے متحد ہیں۔ اس موقع پر ملک سعید کسورہ نے کہا کہ رائزنگ فورم کے عہدیداران اور ممبران نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے ۔