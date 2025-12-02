صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی سطح پر سٹیم مقابلے ،طلبا و طالبات نے جدید ماڈلز پیش کیے

  • ملتان
لودھراں (سٹی رپورٹر )گورنمنٹ گرلز ہائی سکول میں ضلعی سطح کے سٹیم مقابلہ جات منعقد ہوئے ۔۔۔

 جن میں طلبا و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے تقریب میں شرکت کرتے ہوئے طلبا و طالبات کے تیار کردہ جدید ماڈلز کا معائنہ کیا اور انہیں شاباش دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی، سی ای او تعلیم اسرار الحق، پرنسپل نادیہ اسحاق اور دیگر منتظمین بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب طلبا و طالبات کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے اور ضلع کے 90 سے زائد ماڈلز قابل دید ہیں۔ 

 

