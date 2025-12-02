عبدالحکیم میں موٹر سائیکل قوانین کے خلاف کریک ڈاؤن
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) ایس ایچ او تھانہ عبدالحکیم مرزا حسنین اور ٹریفک انسپکٹر اطہر عباس کی نگرانی میں شہر میں بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ ۔۔۔
کارروائی کے دوران 3 فارچونر گاڑیاں، 1 ڈبل کیبن ڈالہ اور متعدد موٹر سائیکل و دیگر گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ڈرائیورز کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ شہر بھر میں چیکنگ کی وجہ سے سناٹا چھا گیا اور ہیلمٹ کے ریٹ دوگنے ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب سے درخواست کی ہے کہ موٹر سائیکل لائسنس اور ہیلمٹ بنوانے کے لیے کم از کم دو ہفتوں کی مہلت دی جائے ۔