وجھیانوالہ میں محکمہ زراعت نے جعلی کھاد پکڑلی
وجھیانوالہ (نامہ نگار ) ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع مہر محمد اقبال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ڈاکٹر خالد کی زیر نگرانی محکمہ زراعت کی ٹیم نے ۔۔۔
نواہی علاقہ اڈا نیازی چوک 42/10R میں کامیاب ریڈ کیا۔ چھاپے کے دوران مٹی سے تیار شدہ جعلی ڈی اے پی اور نائٹرو فاس کھاد کی بڑی مقدار برآمد ہوئی۔ ملزم امان اللہ کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے پیش کیا گیا، جس نے دوران تحقیقات ہوشربا انکشافات کیے کہ گینگ سادہ لو دیہاتیوں کی جمع پونجی سے فائدہ اٹھا کر فصلیں تباہ کر رہا تھا۔ پکڑی گئی کھاد کے سیمپل لیبارٹری بھیج دیے گئے اور تمام برآمد شدہ جیلی کھاد قبضہ میں لے لی گئی ۔