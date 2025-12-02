ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز زاہدہ بتول کا سکولوں کا دورہ
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز جنوبی پنجاب (سیکنڈری ایجوکیشن) ملتان زاہدہ بتول نے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول، گورنمنٹ بوائز اور گرلز ہائی سکول 24 ڈبلیو بی کا وزٹ کیا۔۔۔۔
دورے کے دوران انہوں نے تعلیمی سہولیات، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ زاہدہ بتول نے گرلز ہائی سکول 24 ڈبلیو بی میں جاری امتحانی عمل کی جانچ پڑتال کی، اساتذہ و طلباء کی حاضری اور کلاس رومز میں بچوں کی تعلیمی استعداد کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبریری اور سکولوں کے انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا اور اسلامیہ ہائی سکول میں زیر تعمیر کمپیوٹر لیب اور لائبریری کو بھی دیکھا۔