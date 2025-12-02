میپکو پروموشن جی ٹی 150امتحان میں محمد اکمل بدرکی پہلی پوزیشن
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی کے شعبہ ٹریننگ و امتحانات نے شعبہ جی ایس او کے مختلف کیٹگریز کے محکمانہ پروموشن امتحانات کے نتائج جاری کردئیے ہیں ۔ ۔۔۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹی اینڈ ای ظلے ہما کے مطابق شعبہ جی ایس او کے فٹر سیکنڈ/الیکٹریشن سیکنڈ سے فٹر فرسٹ /الیکٹریشن فرسٹ کے محکمانہ پروموشن جی ٹی 150امتحان میں محمد اکمل بدر ( ایس ایس ایند ٹی ڈویژن ملتان )نے پہلی، محمد ارسلان خان ( ایس ایس ایند ٹی ڈویژن مظفرگڑھ )نے دوسری اور عمران نذیر ( ایس ایس ایند ٹی ڈویژن ڈی جی خان)نے تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ محمد اسماعیل( ایس ایس ایند ٹی ڈویژن مظفرگڑھ )اور حافظ انیس الرحمن ( ایس ایس ایند ٹی ڈویژن ملتان )بھی کامیاب ہوئے ۔