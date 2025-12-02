ضلعی سطح کے سٹیم مقابلے کا انعقاد
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت جدید سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے اسٹیم مقابلے کا انعقاد گورنمنٹ ماڈل ہائیر سیکنڈری سکول وہاڑی میں کیا گیا۔۔۔۔
مقابلے میں 57 سکولوں کے 82 ماڈلز پیش کیے گئے ، جن میں طلبہ وطالبات نے ستھرا پنجاب پروگرام، ماڈل سٹی پراجیکٹس، ماحول کی حفاظت، آلودگی کے خاتمے اور پانی کی فلٹریشن کے ماڈلز بھی شامل کیے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز جنوبی پنجاب زاہدہ بتول نے ماڈلز کا جائزہ لیا اور طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں اور سائنسی سوچ کو سراہا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اسٹیم مقابلے نوجوانوں کو عملی تربیت اور عالمی معیار کے مطابق ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ مقابلے میں جیتنے والے سکولز کو کیش پرائز اور سرٹیفکیٹس دیے گئے ۔