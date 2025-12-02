وہاڑی :پارک کچرے کے ڈھیر میں تبدیل، شہری شدید مشکلات کا شکار
وہاڑی (خبرنگار) ستھرا پنجاب کے ورکرز کی مسلسل غفلت اور نااہلی کے باعث قائداعظم پارک کئی ہفتوں سے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے ۔ پارک کے گراؤنڈ اور ۔۔۔
دیگر مقامات پر گندگی کے انبار نے واک اور ایکسرسائز کرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے ۔ شہری عبدالرحمن، ملک رضوان، انوار آفتاب، شاہد، عزیز، راشد، صابر، سیف، عمران، علی، رضا، اشرف اور اسلم نے پارک کی بدترین حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی عدم توجہی نے عوام کے تفریحی مقام کو تباہ کر دیا ہے ۔ صبح سویرے آنے والے شہری تعفن اور گندگی کے باعث سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہے ہیں۔