صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :پارک کچرے کے ڈھیر میں تبدیل، شہری شدید مشکلات کا شکار

  • ملتان
وہاڑی :پارک کچرے کے ڈھیر میں تبدیل، شہری شدید مشکلات کا شکار

وہاڑی (خبرنگار) ستھرا پنجاب کے ورکرز کی مسلسل غفلت اور نااہلی کے باعث قائداعظم پارک کئی ہفتوں سے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے ۔ پارک کے گراؤنڈ اور ۔۔۔

دیگر مقامات پر گندگی کے انبار نے واک اور ایکسرسائز کرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے ۔ شہری عبدالرحمن، ملک رضوان، انوار آفتاب، شاہد، عزیز، راشد، صابر، سیف، عمران، علی، رضا، اشرف اور اسلم نے پارک کی بدترین حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی عدم توجہی نے عوام کے تفریحی مقام کو تباہ کر دیا ہے ۔ صبح سویرے آنے والے شہری تعفن اور گندگی کے باعث سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس