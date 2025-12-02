وکیل قتل،ایس ایچ او کی گرفتاری تک احتجاج :وکلا رہنما
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) ممبر بار ذیشان ایڈووکیٹ کے مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہونے کے واقعہ پر ڈسٹرکٹ بار وہاڑی میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر بار چوہدری شعبان چوہدری نے کی۔۔۔
جبکہ وکلاء رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدر بار نے کہا کہ ذیشان ایڈووکیٹ کا قتل ریاستی تشدد کی بدترین مثال ہے اور پولیس وکلاء کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے ، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایس ایچ او رائے ساجد کی فوری معطلی اور گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ وکلاء رہنماؤں نے پولیس کی مبینہ بربریت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ برادری متحد ہے ۔اور قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا اور 24 گھنٹوں میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی صورت میں احتجاجی لائحہ عمل مزید سخت کرنے کا اعلان کیا گیا۔