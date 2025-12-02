زیادتی کیس کے ملزم کی ضمانت خا رج کرنے کا حکم
ملتان(کورٹ ر پورٹر)ایڈیشنل سیشن جج ملتان نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے مقدمہ میں ملوث ملزم کی ضمانت خا رج کرنے کا حکم دیا ہے ۔۔۔۔
قبل ازیں فاضل عدالت میں ملزم محمد سجاد نے ضمانت کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اسکے خلاف پولیس تھانہ قادر پور راں نے رواں سالخاتون سے زیادتی اورتشدد کا نشانہ بنانے کا مقدمہ نمبر 438/25 درج کیا جبکہ مقدمہ بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہے ۔ اس لیے عدالت ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے باز رہنے کا حکم دے ۔