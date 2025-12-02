بی زیڈ یو ایکٹ میں ترمیم، الحاقی حدود پنجاب تک وسیع
انتظامی و تعلیمی دائرہ کار میں اضافہ،اعلیٰ تعلیم کو فروغ ملے گا، نوٹیفکیشن جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے ایکٹ میں ترمیم کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد بی زیڈ یو کی الحاقی حدود کو پورے صوبہ پنجاب تک وسعت دے دی گئی ہے ۔ یونیورسٹی کے مطابق یہ پیش رفت ادارے کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ہے جو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال کی مسلسل محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے ۔گزٹ نوٹیفکیشن کے اجراء کے بعد بی زیڈ یو کو صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں کے الحاق کا اختیار مل گیا ہے جس سے نہ صرف اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں مدد ملے گی بلکہ یونیورسٹی کے انتظامی اور تعلیمی دائرہ کار میں بھی اضافہ ہوگا۔اس موقع پر چیئرمین الحاق کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض نے کہا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال نے یونیورسٹی کی ترقی کے لیے بے پناہ کوششیں کیں جن کے نتائج آج سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی نہ صرف یونیورسٹی کے وقار میں اضافے کا سبب ہے بلکہ مستقبل میں ادارے کی ترقی اور اثر انگیزی پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ڈاکٹر محمد ریاض نے رجسٹرار مسٹر اعجاز احمد اور ڈپٹی رجسٹرار محی الدین کی محنت کو بھی سراہا اور کہا کہ ان کی معاونت اس کامیابی میں اہم کردار رکھتی ہے ۔ماہرین کے مطابق الحاقی حدود میں توسیع سے بی زیڈ یو کو نئی سمت ملے گی جبکہ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں کو یونیورسٹی کے ساتھ وابستگی کا وسیع اور مؤثر موقع میسر آئے گا۔