میڑک امتحانات رمضان کے بعد شروع کرنے کی تجویز
عید الفطر کے بعدطلبہ سے پیپرز لینے کا فیصلہ احسن اقدام ہے ، اساتذہ کرام
ملتان (خصوصی رپورٹر)میڑک کے امتحانات رمضان کے بعد شروع کرنے کی تجویز ۔تفصیل کے مطابق پنجاب بھرسے میٹرک کاامتحان دینے والے طلبہ کی تعداد25لاکھ سے زائد ہے جن کا مطالبہ تھا کہ امتحانات عید کے بعد لئے جائیں جس کے بعدآئندہ سال میٹرک کاامتحان رمضان المبارک کے بعدلینے کی تجویززیرغورہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ سال عیدالفطر19یا20مارچ کوہونے کی توقع ہے جبکہ ماہ صیام کا آغاز 18 فروری سے ہونے کا امکان ہے ۔ اساتذہ کاکہناہے کہ رمضان المبارک میں پیپرزمنعقد کرنے سے بچے ٹھیک سے تیاری نہیں کرپاتے ،عید الفطر کے بعد پیپرز لینے کا فیصلہ احسن اقدام ہے ۔