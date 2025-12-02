صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڑک امتحانات رمضان کے بعد شروع کرنے کی تجویز

  • ملتان
عید الفطر کے بعدطلبہ سے پیپرز لینے کا فیصلہ احسن اقدام ہے ، اساتذہ کرام

ملتان (خصوصی رپورٹر)میڑک کے امتحانات رمضان کے بعد شروع کرنے کی تجویز ۔تفصیل کے مطابق پنجاب بھرسے میٹرک کاامتحان دینے والے طلبہ کی تعداد25لاکھ سے زائد ہے جن کا مطالبہ تھا کہ امتحانات عید کے بعد لئے جائیں جس کے بعدآئندہ سال میٹرک کاامتحان رمضان المبارک کے بعدلینے کی تجویززیرغورہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ سال عیدالفطر19یا20مارچ کوہونے کی توقع ہے جبکہ ماہ صیام کا آغاز 18 فروری سے ہونے کا امکان ہے ۔ اساتذہ کاکہناہے کہ رمضان المبارک میں پیپرزمنعقد کرنے سے بچے ٹھیک سے تیاری نہیں کرپاتے ،عید الفطر کے بعد پیپرز لینے کا فیصلہ احسن اقدام ہے ۔ 

 

