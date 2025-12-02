صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈبلیو ایم سی :خصوصی صفائی آپریشن تیز، اضافی ٹیمیں تعینات

  • ملتان
اہم چوکوں، شاہراہوں اور ڈیوائیڈرز کی صفائی ستھرائی کیلئے جدید مشینری کا استعمال کمرشل مقامات ، گنجان علاقوں میں نئے ڈسٹ بن اور کنٹینرز نصب کررہے ، سی ای او

ملتان (خصوصی رپورٹر)ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر میں صفائی ستھرائی کے معیار کو بہتر بنانے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کیلئے خصوصی صفائی آپریشن کا دائرہ وسیع کر دیا ہے ۔ جدید مشینری، میکینیکل سوئپرز اور سکریپنگ مشینوں کی مدد سے شہر کے اہم چوکوں، شاہراہوں اور ڈیوائیڈرز کی صفائی کا عمل تیز کردیا گیا ہے ۔کمپنی کی جانب سے مختلف مقامات پر سرف اور کیمیکل کے ذریعے واشنگ بھی جاری ہے تاکہ سڑکوں پر جمی گندگی، گرد و غبار اور مٹی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے ۔ اس خصوصی آپریشن کے دوران پلے گراؤنڈز، کمرشل ایریاز، بازاروں اور اہم شاہراہوں میں بھی اضافی صفائی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ منیجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے فیلڈ کا دورہ کرکے صفائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف چوکوں میں جاری سکریپنگ اور واشنگ کے عمل کا مشاہدہ کیا اور عملہ صفائی کی حاضری چیک کی۔ اس موقع پر ڈویژنل ہیڈ آپریشن انوار الحق نے جاری آپریشن پر سی ای او کو بریفنگ دی اور فیلڈ میں درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔سی ای او عابد حسین بھٹی نے کہا کہ شہر میں ویسٹ کولیکشن کی شرح بڑھا کر شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ کمرشل مقامات، بازاروں اور گنجان علاقوں میں نئے ڈسٹ بن اور کنٹینرز بھی نصب کئے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو کوڑا کرکٹ مناسب جگہ پر پھینکنے کی سہولت مل سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ صفائی سے متعلق شہری شکایات کیلئے ہیلپ لائن ہر وقت فعال ہے ، شہری صفائی سے متعلق کسی بھی مسئلے کی صورت میں فوری طور پر رابطہ کریں، کمپنی کی ٹیمیں فوری ایکشن لیں گی۔ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے جاری خصوصی صفائی آپریشن کو شہریوں کی جانب سے بھی سراہا جا رہا ہے ۔

 

