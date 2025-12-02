اراضی تنازعات کے بروقت حل کے اقدامات جاری :ڈپٹی کمشنر
مظلوم اور کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے :اجلاس میں گفتگو
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ضلعی انتظامیہ کی جانب سے زمینوں کی ملکیت اور قبضہ سے متعلق تنازعات کے بروقت حل کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔یہ بات انھوں نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ کے ہمراہ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف موویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 پر عملدرآمد کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز اور متعلقہ ریونیو افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں آرڈیننس کے تحت موصول ہونے والے کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فریقین کے مؤقف، ملکیت سے متعلق ریکارڈ اور قبضہ کی صورتحال پر ڈپٹی کمشنر نے مکمل بریفنگ حاصل کی۔اسسٹنٹ کمشنرز اور ریونیو افسران نے ہر کیس سے متعلق اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس پیش کیں۔ متعدد معاملات میں حقداروں کو فوری قبضہ دلوانے کی ہدایات جاری کی گئیں، جبکہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے فیصلوں پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مظلوم اور کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔زمینی تنازعات میرٹ پر نمٹائے جا رہے ہیں اور کسی ناجائز قابض کو حقدار کا حق نہیں مارنے دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے کیسز میں شفافیت اور تیزرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے اجلاس کے دوران یقین دہانی کرائی کہ ضلعی پولیس انتظامیہ کی مکمل معاونت کر رہی ہے اور ڈی آر سی کے فیصلوں پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔